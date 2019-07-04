Kapadokya semalarında yükseldiler

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden havalanan figürlü balonlar gökyüzünü şenlendirirken, bu anları ölümsüzleştirmek için ise yerli ve yabancı turistler festival alanına akın etti.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, “Kapadokya'da yıllardır konuşulan ilk balon festivalini Ürgüp Belediyesinin ev sahipliğinde başlatmış bulunuyoruz. Gördüğümüz manzara ile de festivalin ne kadar isabetli bir karar olduğunu gördük. Halkımızın olağanüstü bir ilgi gösterdiğini memnuniyetle görmüş bulunuyoruz.

Düzenlenen balon festivali Kapadokya için büyük bir tanıtım oluyor. Ürgüp’ümüzün turizm pastasından daha fazla pay almasını sağlayacak” diye konuştu. Sabahın ilk ışıklarıyla düzenlenen ve 11 ülkeden 16 farklı şekilde balonun katılımı ile başlayan festivali izlemek için gelen vatandaşlar, festivalin oldukça güzel olduğunu, bundan sonraki yıllarda da devam etmesi gerektiğini söylediler. İHA