Kapadokya ve Niğde Aladağlar fotoğraflarına Avustralya’dan ödül

Avustralya'da düzenlenen 'Uluslararası 2021 Yılı Manzara Fotoğrafçısı Yarışması'nda Türkiye'den Aytek Çetin, 2'si Kapadokya'dan, çektiği 4 fotoğraf ile en iyiler arasına girerek 'Yılın Manzara Fotoğrafçısı' ödülünün sahibi oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avusturalya’da düzenlenen ‘Uluslararası 2021 Yılı Manzara Fotoğrafçısı Yarışması’nın profesyonel fotoğrafçılardan oluşan 6 kişilik jürisi 4 bin 500 fotoğrafı değerlendirdi.

8 yıldır dünyanın dört bir yanından fotoğrafçıların yer aldığı yarışmaya Türkiye’den 4 fotoğrafı ile katılan Aytek Çetin, büyük ödülün sahibi oldu. Aytek Çetin’in, Kapadokya’dan 2, Niğde Aladağlar’dan 1, Gürcistan Dağları’ndan 1 olmak üzere 4 fotoğrafı da en iyi 101 fotoğraf arasına girdi. Tekin’e, ‘Yılın Manzara Fotoğrafçısı’ ödülü verildi.



‘VAZGEÇMEDİM, KAZANDIM’

Ankara’da yaşayan Tekin, 8 yıldır düzenlenen yarışmaya 3 yıldır katıldığını belirterek, “En iyi 4 fotoğraf seçiliyor ve benim fotoğrafların en iyi 4 fotoğraf seçildi. 4 bin 500 fotoğrafın arasından ben dünyada yılın manzara fotoğrafçısı seçildim. Bunun için gereken kriterler ise profesyonel ya da amatör sizin jüriyi etkilemeniz gerekiyor. Dikkat ettikleri konular ise fotoğrafçı, fotoğraflarını hangi perspektifte yakalamış, sıradanlıktan uzak, özel, o ruh halini fotoğraflarına aktarabilen, yansıtabilenleri seçmekte karar kılmışlar. 2019’da sadece en iyi 101 fotoğrafın arasına Karadeniz Kaçkar Dağları’nda çektiğim fotoğraf girmişti, 2020’de en iyi 101 fotoğraf arasına Kapadokya fotoğrafım girmiştim. Vazgeçmedim, kazanabileceğimi düşündüğüm için tekrar girdim. Bu kez 4 fotoğrafım da en 101 arasına girdi ve 5 bin dolarlık ödülün sahibi oldum” dedi.



‘ÜLKEMİN GÜZELLİKLERİNİ ÖNE ÇIKARDIĞIM İÇİN MUTLUYUM’

Tekin, manzara fotoğrafçılığı dalında Türkiye’nin adını duyurduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Bu benim için çok büyük bir gurur oldu. Ülkemin fotoğrafları ile katılmak benim için daha büyük bir gurur oldu. Dünyanın dört bir yanından hem tebrik mesajları hem de ‘Türkiye’nin bu kadar güzel doğası var mıydı’ diye gurur verici mesajlar alıyorum. Benim en büyük hedefim ülkemdeki bu doğal güzellikleri, dağlarımız, Kapadokya gibi tarihi değerlerimizi ön plana çıkarıp dünyaya gösterebilmekti; bunu başardığım ve ülkemin adını duyurabildiğim için çok büyük gurur duyuyorum. 2012 yılında fotoğraf makinesi alarak, amatör olarak fotoğraf çekmeye başladım. Öncelikli olarak kendi ülkemden başladım, sonrasında Gürcistan’a gidip orada fotoğraflar çektim. Hedefim daha farklı dağları gezmek, Asya’nın gizemli dağlarını keşfetmek. Dünyanın dört bir yanından binlerce fotoğrafçı ve 4 bin 500 fotoğrafın arasından benim Türkiye’den çektiğim fotoğrafların kazanması bana ayrı bir gurur yaşattı” diye konuştu.



DHA

İlginizi Çekebilir Bu fotoğrafla dünya birincisi oldu