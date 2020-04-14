Kapadokya’da doğa nefes alıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde corona virüsü ile mücadele kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 19 Mart 2020 tarihinden itibaren müze ve ören yerlerinin ziyarete kapatılmasıyla bölge adeta hayalet şehre döndü. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Paşabağları ören yerleri, aşıklar vadisi ve Göreme beldesi korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ardından boş kalırken boş kapan Kapadokya bölgesi havadan görüntülendi.(İHA)