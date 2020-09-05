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Kapadokya’da sıcak hava balonları 4 gündür yapılamıyor
Kapadokya’da sıcak hava balonları 4 gündür yapılamıyor
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 4 gündür sıcak hava balon turları yapılamıyor.
Yaşam 5 Eylül 2020 - 12:57

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde peribacalarını kuş bakışı izlemek üzere bölgeye gelerek balon turlarına katılmak isteyen yerli ve yabancı turistler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen balon turları sonrasında hayal kırıklığına uğradı.

YETKİLİ KURUMDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Kapadokya'da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 4 gündür yapılamıyor.(İHA)

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