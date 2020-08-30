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Kapadokya’da sıcak hava balonları Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla havalandı
Kapadokya’da sıcak hava balonları Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla havalandı
Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla havalandı.
Yaşam 30 Ağustos 2020 - 11:08

Kapadokya bölgesinde, sıcak hava balon kalkış alanında havalanan balonların sepetine 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk’ün posteri ve Türk bayrakları asıldı. Sıcak hava balonları yerli ve yabancı turistlerle birlikte Kapadokya semalarını süsledi. Kapadokya bölgesine fotoğraf çektirmek için gelen gelin ve damatlar Atatürk posteri önünde poz verdi.

ZAFER BAYRAMI’NI KUTLAMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Önemli bir günde havalandıklarını belirten balon pilotu Gökhan İkizoğlu, “Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah her zamanki gibi güzel uçuşlarımız ve bayramlarımız olacak. Bu gün çok büyük bir Atatürk posteri astık. Bir de büyük Türk bayrağımız bulunuyor. Bu poster ve bayrağı havalandırmak bizim için çok önemli” diye konuştu.(DHA)

FOTO:DHA

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