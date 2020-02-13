Kapadokya’nın tek kadın taksicisi göreve başladı

Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasında yer alan “Şoför Nebahat”i çocukluğunda hayranlıkla izleyen 2 çocuk annesi Zeliha Demirci, kendisinin de taksi şoförü olabileceğini düşünerek taksi şoförü olarak çalışmaya başladı. Kapadokya bölgesinin tek kadın taksi şoförü olan Demirci, “Bu taksiciliğin geçmişine gidersek hani çocukluğumuzda bir şoför Nebahat Türk filmi vardı. Bu hepimizin de izlediği, bildiği bir film. Çocukluğumda onu hayranlıkla izlerdim. Daha sonra Uçhisar Belediye Başkanımız Osman Süslü'nün ticari taksi plakası verdiğini öğrendim. Neden olmasın dedim. Hani çocukluğuma indiğim zaman şoför Nebahat benim hayranlıkla izlediğim bir bayandı. O dönemler bayan şoförlerimiz de yoktu. Ya da biz Nevşehir'de görmüyorduk. Ben de yapabilirim dedim. Sağ olsun Belediye Başkanımız Osman Süslü ile görüşmeye gittiğimde kendisi bana ‘Burası Kapadokya, turizm bölgesi’ dedi. ‘Bayanlarımız ne kadar öne çıkarsa bizler için o kadar güzel olur’ dedi. Ve bana destek oldu. Bende bu şekilde başlamış oldum” ifadelerini kullandı.(İHA)