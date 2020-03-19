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Kapalı olması gerekiyordu, okey oynarken yakalandılar
Kapalı olması gerekiyordu, okey oynarken yakalandılar
Esenyurt'ta Corona virüsü önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede bulunanlar polisin baskınıyla şaşkınlık yaşadı.
Yaşam 19 Mart 2020 - 08:45

Esenyurt’ta İçişleri Bakanlığı’nın Corona virüsü önlemleri çerçevesinde yayımlanan  genelgesine uymayan ve kapalı olması gerektiği halde açık bulunan  bazı işletmeler polis tarafından uyarıldı, işletmelerin kapatılması sağlandı. Polis ekipleri, ilçe genelindeki iş yerlerini denetleyerek, genelgeye uygun hareket edip etmediklerini kontrol etti. Bir kahvehaneye giren polis çok sayıda kişiyi oyun oynarken yakaladı.

SALGINDAN HABERİ YOKMUŞ

Polis, buradakileri uyarırken bir kişi, salgından haberinin olmadığını söyledi.

Genelgeye uyarak işletmesini kapatan bir kafenin yöneticisi Emrah Örtülü ise, “Dünyayı etkileyen bu virüs vakası bizleri de etkilemiş durumda.  Biz önceden önlemimiz aldık ancak devletimizin verdiği karar doğrultusunda bizde  işletmemizi kapattık. Süreç neyi getirecek tam olarak kestiremiyoruz.

Burada 40’a yakın çalışan personelimiz vardı. Hepsini zorunlu izne çıkardık. Sektör olarak daha da çok etkileneceğiz gibi gözüküyor. Bundan sonrasını göreceğiz. Her türlü önlemimizi alıyoruz. Bireysel olarak da alıyoruz” diye konuştu.  (DHA)

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