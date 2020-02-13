Kapari, Akdeniz, Asya ile Güney Afrika'nın bazı bölgelerine özgü çok yıllık kışın yaprak döken ve bilimsel olarak Capparis spinosa olarak adlandırılan çalı bitkisinin olgunlaşmamış çiçek tomurcuklarıdır. Bu bezelye büyüklüğünde tomurcuklar ekildikten sonra, güneşte kurutulur ve keskin limon aroması nedeniyle sıklıkla turşularda ve salatalarda kullanılırlar. Binlerce yıl öncesinde Sümerlerin yemeklerinde kullandığı öğrenilmiştir. Peki, Kaparinin faydaları nelerdir? Kapari neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detayları sizler için araştırdık...

Kapari, esas olarak bir baharat veya garnitür olarak kullanılır ancak şaşırtıcı bir şekilde birçok sağlık yararları da vardır. İnsanlar kapariyi, diyabet, mantar enfeksiyonları, karaciğer skarlaşması, gaz, artrit, kan damarlarında yağ birikmesi, göğüs tıkanıklığı, bağırsaklarda solucanlar ve leishmaniasis adı verilen parazitlerin neden olduğu cilt hastalıkları için kullanırlar. Şimdi, kaparinin sağlık için yararlarına gelin daha yakından bakalım… Kaparinin faydaları nelerdir? Kapari neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler…

KAPARİNİN FAYDALARI

Kaparinin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Kapari, rutin ve kuersetin dahil flavonoid bileşikleri bakımından zengindir. Bu bileşiklerin her ikisi de güçlü antioksidan kaynaklarıdır. Antioksidanların, kanser ve cilt ile ilgili hastalıklara neden olabilecek serbest radikali önlediği bilinmektedir.

* Kapari, demir, kalsiyum, bakır ve yüksek seviyelerde sodyum gibi mineraller içerir. Kalsiyum, güçlü kemikler ve dişler oluşturmaya yardımcı olur. Bakır, bazı vücut fonksiyonlarına yardımcı olmak için katalizör görevi gören enzimleri üretmek için belirli proteinlerle birleşir. Demir ise, kasımızın oksijen depolamasına ve kullanmasına yardımcı olur. Vücudumuzun yiyecekleri sindirmesine yardımcı olan birçok enzimin bir parçasıdır.

* Kapari, güçlü lif kaynaklarıdır. Lif kabızlık sorunlarında yararlıdır. Bir çorba kaşığı kapari, önerilen minimum günlük lif alımınızın yaklaşık yüzde 3’ünü karşılar.

* Kapari, mide ağrısını ve şişkinliği giderir. Ayrıca, bu baharatlı tomurcuklar iştahı arttırmak için yenir.

* Kapari diyabetin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Kapari, kan şekerini kontrol altında tutan kimyasallar içerir. Her ikisi de kan şekerini düşürme eğiliminde olduğundan, diyabet ilacı kullanıyorsanız yüksek miktarda kapari tüketmekten kaçının.

* Kapari kuru cilde iyi gelir. Nemlendirmek için doğrudan cilt üzerinde kullanılabilirler. Ayrıca cilt kızarıklığı, tahriş ve sivilce gibi cilt bozukluklarının tedavisinde de kullanılır. Buna ek olarak, kapari, antioksidan özellikleri nedeniyle yaşlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olur.

* Kapari saç bakım ürünlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır, çünkü kapari, B vitamini ve demir açısından zengindir. Her ikisinin de saç büyümesini teşvik ettiği bilinmektedir. B vitamini vücudumuzda kan dolaşımına yardımcı olur. Kan dolaşımının düzgün olması sağlıklı ve parlak saçlar için birincil koşul olduğundan saçın genel sağlığını korur. Demir ise saç dökülmesini önlemeye yardımcı olur.