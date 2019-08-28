Evinizi göz alıcı aksesuarlarla donatırken kapının üzerine boş bırakmak olmaz. Son günlerde çok trend olan kapı süsleri kapı girişinde misafirlerin gözünü alırken evinize farklı bir hava katıyor. Kapı süsleri her yerde satışta olmasına rağmen kendinize has bir tarzla bunu kendiniz yapabilirsiniz. Peki, kapı süsü nasıl yapılır? Evde yapılabilecek kapı süsü önerileri…

İster vintage isterseniz kurdelelerle doladığınız taşlı ve şık bir kapı süsü yapabilirsiniz. Özellikle doğum yapacak anne adaylarını yakından ilgilendiren kapı süsleri hastane ve bebek odasında hoş bir görünüm sağlıyor. Evinin şıklığına önem veren herkes bu aksesuarı kullanarak evininin kapısına kadar şıklığını tamamlıyor. Kapı süsü yapmak oldukça kolay. İşte evde yapılabilecek kapı süsü önerileri…

KAPI SÜS NASIL YAPILIR? ÖNERİLER…

DOĞANIN ESİNTİLERİNİ TAŞIYAN KAPI SÜS YAPIMI

Dal ve bitki parçalarından harika bir kapı süsü yapabilirsiniz. Elinizde olması gereken malzemeler ise şöyle; esnek yapıda ağaç dalları, tel, renkli çiçekli dallar, kozalak, silikon yapıştırıcı, kurdele veya halat ip

Yapılışı;

İlk olarak telin etrafına ağaç dallarını dolayın. Daha sonra çiçek dallarını istediğiniz dizaynı yaparak dolayabilirsiniz. Kozalakları zevkinize göre üzerine yapıştırın. Son olarak kurdelenizi veya halat ipinizi dalların arasından geçirip aksesuarınızı tamamlayın. Kapınızın üzerine asarak vintage bir hava katıp aynı zamanda evinize gelen misafirlerin beğenisini kazanabilirsiniz.

RENKLİ KAPI SÜS YAPIMI

DİSKO TOPU İLE KAPI SÜSÜ

Cıvıl cıvıl renkleriyle ilgi çeken kapı süsü evinize renk katıyor. Disko topları ile çocuk odalarınızın kapısına sevimli bir kapı süsü yapabilirsiniz. Gerekli olan malzemeler ise şöyle`; strafor, silikon ve yılbaşı ağaçlarını süslemek için kullanılan disko topları.

Yapılışı;

Yapımı oldukça basit olan bu kapı süsünü rahatlıkla yapabilirsiniz. Yuvarlak bir çember şeklinde olan straforun üzerine dilediğiniz gibi topları yapıştırın. İsterseniz aralarına çam yaprakları ilave edebilirsiniz. İstediğiniz renkte bir kurdele ile asacak kısmını tamamladıktan sonra çocuk odası veya evinizin kapısına şıklık katabilirsiniz.