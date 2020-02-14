Evinin dekorasyonuna önem verenler kapıdan başlıyor. Özellikle el yapımı kapı süsleri size özgü dekoru ile daha da anlam kazanıyor. Peki, kapı süsü nasıl yapılır? Keçeden, halattan kapı süsü yapımı…

Birçok yerden satın alabileceğiniz kapı süslerini kendi evinizde, beğendiniz aksesuarlarla tasarlamaya ne dersiniz. Sizde hayalinizdeki kapı süsünü yapmak istiyorsanız yapabilir miyim korkusunu bir kenara atın ve kendi zevkinizi ön plana çıkararak güzel bir el işçiliği tasarlayın.

Hem ucuz hem de harika bir kapı süsüne kim sahip olmak istemez ki? Sizde kapınıza kendi iç dünyanızdan bir dokunuş yaparak farklı bir kapı süsü tasarımı yapabilirsiniz. Bunun için sizlere halat ve keçeden yapılan kapı süslerini tavsiye edebiliriz. Peki halat ve keçe ile kapı süsü nasıl yapılır? İşte halat ve keçeden herkesin beğenisini kazanacak kapı süsü yapımı…

HALATTAN KAPI SÜSÜ NASIL YAPILIR?

ELİNİZDE OLMASI GEREKEN MALZEMELER

Malzemeler;

8 mm veya 6 mm halat

Keçe ( istediğiniz bir renkte, yazı yazmak için)

Silikon tabancası

Tabak ( kapı süsünün orta kısmını ayarlamak için)

3 adet silikon

Yapay çiçek ya da kozalak

Yapılışı;

Tabağın kenarından silikonla halatı sararak işleme başlıyoruz. Kullanacağınız harflere göre halatı istediğiniz kadar sarmaya devam edin. Elde ettiğiniz çemberin üzerine zevkinize göre elinizde ki çiçek ya da kozalakları yapıştırıyoruz. Keçelerde hoş geldin ya da isim yazarak onları da yapıştırıp hem kolay hem de hoş bir kapı süsü elde ediyoruz.

KEÇEDEN PEMBE GÜLLÜ ROMANTİK KAPI SÜSÜ

Malzemeler;

1 tane pembe keçe

1 adet yeşil keçe

İp

Saten kurdele yeşil

Küçük parça mesh

Pembe kurdele

Yapılışı;

Öncelikle pembe keçelerden 84 adet halka kesiyoruz( 12 adetten 1 adet gül elde edilir)

Yeşil keçeden 14 adet yaprak kesin. İçini küçük oval keserek yeşil saten kurdele ile sarın. Alt zemin içine sapına ek olarak şifon pembe kurdeleyi katlayıp çiçek olduğunda da meshle süsleyin. İsterseniz halat dan ya da keçeye halka şeklini vererek hazırladığınız gül ve yapraklarını üzerine yapıştırın.