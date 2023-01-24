Kaplumbağalar için ‘poşet’ uyarısı

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, denize atılan her naylon poşetin deniz kaplumbağalarına sıkılan kurşun olduğunu söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), yaralı deniz kaplumbağalarının tedavisinin yanı sıra yuvalama kumsallarında koruma çalışmalarını ve çeşitli bilimsel araştırma projelerini sürdürüyor. DEKAMER bunun yanında çevrenin korunması ve insanlara doğa bilincinin aşılanması için bilgilendirmeler de yapıyor.

Denizli Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı ve DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, denize atılan her naylon poşetin nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kaplumbağaları ölüme götürdüğünü söyledi.

“BUNU DENİZ KAPLUMBAĞALARINA BORÇLUYUZ”

Prof. Dr. Kaska, “Deniz kaplumbağaları denizanaları gibi poşete benzer canlıları yer. Dolayısıyla yüzdüğümüz yerlerde denizanaları yoksa biz bunu onlara borçluyuz. Burada aynı zamanda denize atılan poşetlerin denizanası gibi görünerek adeta deniz kaplumbağaların ölmesine ve plastiğin onlara olan etkisini daha iyi anlamamıza yaradığı için de çevrenin korunması ‘sıfır atık’ gibi çalışmalarda bu nedenle önemlidir, diyebiliriz” dedi.

Hem çalışmalarını hem de deniz kaplumbağalarının plastikle olan ilişkisini insanlara daha iyi anlatabilmek için görseller kullandıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Kaska, “Dolayısıyla denize atılan bir poşetin deniz kaplumbağasına gitmesi demek, aslında o kaplumbağaya kurşun sıkmak gibi eş değer bir etkisi var. Kaplumbağanın besin ve sindirim kanalını tıkayarak yüzememesine ve dalamamasına yol açıyor. Çok basit görerek attığımız nereye gittiğini bilmediğimiz bir poşet onların ölümlerine yol açabiliyor. Çevrenin korunması bakımından deniz kaplumbağalarının doğada ne kadar önemli olduğunu ve niçin doğaya plastik atılmaması gerektiğini bu şekilde anlayabiliriz” diye konuştu. (DHA)

İlginizi Çekebilir Çift başlı kaplumbağa yavrusu bulundu: 'İki kafası da aynı anda çalışıyor'