Kaporta ustasının okuma azmi

Elazığ'da kaporta ustası Zülfü Kantarcıoğlu, kızını teşvik için onunla birlikte üniversite sınavına hazırlandı, kazandı. Şimdi 3'üncü üniversitesini bitiriyor. 42 yaşındaki Zülfü Usta her sabah derse, sonra da sanayiye işe gidiyor.

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Üç çocuk babası kaportacı Zülfü Kantarcıoğlu, 1988’de okuldan sonra sanayide çalışmaya başladı. Daha sonra kendi işini kurdu.

2018’de, kızına moral motivasyon olması için birlikte üniversite sınavına girip kazandılar.

Zülfü Usta önce Fırat Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünü, ardından Anadolu Üniversitesi Tıbbi Sekreterlik bölümünü dışarıdan bitirdi. Son olarak Fırat Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri bölümüne girdi.

BAŞARILI VE ÖRNEK ÖĞRENCİ

Halen 2’nci sınıf öğrencisi olan Kantarcıoğlu “Sabah ilkokula giden çocuğumu servise bindirdikten sonra ben de soluğu okuduğum bölümde alıyorum. Derslerden sonra da dükkanımda çalışmaya devam ediyorum” dedi.

Hocası Doç. Dr. Mehmet Özeren ise “Zülfü Usta, aynı anda hem kendi kızına hem de diğer öğrencilerimize örnek biri. Derslerinde de gayet başarılı” ifadesini kullandı. (İHA)

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