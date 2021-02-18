Kar altında göz yaşartan ‘yaşatma’ mücadelesi

Arnavutköy’deki hayvanseverler, kar altında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları beslemek için sabahın erken saatlerinde yola çıktı. Arnavutköy kırsalına geldiklerinde, 15 gün önce anne olan köpeğin araba çarpması sonucunda hayatını kaybettiğini fark eden hayvanseverler, gözyaşlarına boğuldu. Anne köpeğin 7 yavrusunu yaklaşık 5 saat boyunca arayan hayvanseverler, en sonunda karlar altında açlıktan ölmek üzere olan yavrulara ulaştı.

ÖLEN ANNELERİNİN SÜTÜNÜ EMDİLER

Annelerinin doğum yapmak için kazdığı tünelde yavrulara ulaşan hayvanseverler, geçit dar olduğu için ulaşmakta zorluk yaşadı ve itfaiye ekiplerinden destek istedi. Uğraşlar sonucunda çıkartılan yavru köpeklerin, annelerine koşarak sütünü emdiği anlar da kameralara yansıdı. Yavrular, veteriner kontrolünden sonra hayvanseverlerin bakımına alındı.

Hayvanseverler şimdi yavrular için süt anne arıyor.