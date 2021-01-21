Kar kalınlığı 2 metreyi buldu, evler kayboldu

Kentte bir haftadır etkisini sürdüren yoğun kar ve tipi, kırsal bölgelerde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışının etkili olduğu Muş’un merkeze 40 kilometre mesafedeki Savaşçılar köyünde kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

Tek katlı evler kara gömülürken, kardan açık kalan tek kısımlar ise pencereler oldu.

Vatandaşlar, köy içerisinde iş makinelerinin giremediği sokaklarda da kendi imkanlarıyla açtıkları patika yolu kullanıyor.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, bazı evlerin damlarında buz sarkıtları oluştu.

Köy sakinlerinden Sadullah Özdemir, yılın 6 ayını kar altında geçirdiklerini söyledi. Özdemir, “Köylerimizde evler tek katlı. Evler ve ağıllar kara gömüldü. Bir haftadan beri yoğun kar yağışı var. Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Köyde hayat böyle, zor şartlar altında geçiniyoruz. Karı seviyoruz ama fazla olduğu zaman pek sevmiyoruz” dedi.

Öte yandan, kent merkezinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlarını bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan vatandaşlar uzun uğraş verdi. Aracını kardan temizlemeye çalışan vatandaşlardan Nurseli Ayçiçek, “2 saattir arabayı çıkarmaya çalışıyorum. Çok zorlandım” diye konuştu. (İHA)



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