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Kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti, araçlar yollarda kaldı

Zonguldak'ta etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreyi geçerken, 165 köy yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar da yollarda kaldı.

Güncellenme: 12:57, 17/02/2021
Haberler Yaşam
Kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti, araçlar yollarda kaldı

Zonguldak’ta iki gündür kar yağışı etkili oluyor. Yüksek kesimlerde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Merkez ve ilçelerde 165 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

(FOTO: DHA)

Zonguldak’ın İstanbul ve Ankara karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TIR şoförleri zor anlar yaşadı.

(FOTO: DHA)

Karla kaplı yolda ilerleyemeyen araçlar, karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yollarına devam edebildi.

(FOTO: DHA)

Bazı araçlar yolda kalırken, bazı sürücüler ise kar yağışının durmasını bekledi. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:12:52,