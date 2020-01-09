Kar nedeni ile 4 gündür okullarına gidemiyorlar

İznik'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İki gündür devam yoğun kar yağışı nedeni ile yer yer elektrik kesintileri yaşandı, bazı köy yolları kapandı.

Taşımalı sistemle eğitim gören Hacıosman, Kırkharman ve Sarısu köylerinde oturan 23 öğrenci de kapanan yollar nedeniyle 4 gündür okullarına gidemiyorlar.

SINAVA GİREMEDİLER

Köy sakini Gökhan Kaynak, 15 lise öğrencisi ile 8 ilkokul öğrencinin 4 gündür okullarına gidemediklerini belirterek; “Kar yağması ile birlikte köyümüze ulaşım sağlanamıyor. 4 gündür elektriklerimiz de kesik. 15 lise öğrencisi sınav zamanları olmasına rağmen okullarına gidemiyorlar. Haber vermediğimiz yer kalmadı ama şu ana kadar ne elektrikler, ne de yol ile ilgili çalışma yapıldı” dedi.