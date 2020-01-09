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Kar nedeni ile 4 gündür okullarına gidemiyorlar
Kar nedeni ile 4 gündür okullarına gidemiyorlar
Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Hacıosman köyünde öğrenciler kardan kapanan yol nedeniyle 4 gündür okullarına gidemiyor. Kar nedeniyle Hacıosman, Kırkharman ve Sarısu’da 4 gündür elektrik verilemiyor. Ekipler, elektrik verebilmek için bölgede çalışma başlattı.
Halil ATAŞ
Yaşam 9 Ocak 2020 - 15:13

İznik'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İki gündür devam yoğun kar yağışı nedeni ile yer yer elektrik kesintileri yaşandı, bazı köy yolları kapandı.

FOTOĞRAF: SÖZCÜ

Taşımalı sistemle eğitim gören Hacıosman, Kırkharman ve Sarısu köylerinde oturan 23 öğrenci de kapanan yollar nedeniyle 4 gündür okullarına gidemiyorlar.

FOTOĞRAF: SÖZCÜ

SINAVA GİREMEDİLER

Köy sakini Gökhan Kaynak, 15 lise öğrencisi ile 8 ilkokul öğrencinin 4 gündür okullarına gidemediklerini belirterek; “Kar yağması ile birlikte köyümüze ulaşım sağlanamıyor. 4 gündür elektriklerimiz de kesik. 15 lise öğrencisi sınav zamanları olmasına rağmen okullarına gidemiyorlar. Haber vermediğimiz yer kalmadı ama şu ana kadar ne elektrikler, ne de yol ile ilgili çalışma yapıldı” dedi.

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