Kar nedeniyle Spil’e 2 gündür ulaşım kapalı

Manisa’nın eteklerine kurulduğu Spil Dağı’na aralıksız devam eden kar yağışı bazı bölgelerde 2 metre yüksekliğe ulaştı. Ekiplerin yol açma çalışmaları aralıksız devam ederken 2 gündür Spil’e Manisa tarafından ulaşım sağlanamıyor.

“ZİNCİRSİZ VE ÇEKME HALATSIZ YOLA ÇIKMAYIN”

Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, sosyal medya hesabında yaptığı duyuruda şu uyarılara yer verdi:

“Spil Dağı Milli Parkımızın İzmir yönü açılmıştır. Ziyaretçilerimiz lütfen zincirsiz ve çekme halatsız yola çıkmasınlar. Manisa girişinin açılması için Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmaktadır. Yol boyunca ateş yakmak ve atış yapmak yasaktır. Lütfen milli park görevlilerimizin ikazlarına uyalım”(İHA)

