Kar sularına dayanamayan caminin minaresi yıkıldı

Kars'ta kar sularının eriyerek hızlı bir şekilde doldurduğu Kars Baraj Gölü havzasında bulunan Boğazköy Camii'nin minaresi suyun şiddetine dayanamayarak yıkıldı.

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Kars’ta havaların ısınmasıyla karlar da hızla erimeye başladı. Bu durum su baskınlarına da neden oldu.

Boğazköy Camii’nin minaresi ise yoğun kar yağışı sonrası eriyen kar sularının birden baraj gölünü doldurmasıyla basınç ve baskıya daha fazla dayanamadı.

Caminin minaresi yıkılarak baraj suları içerisinde kayboldu. Baraj gölünün etrafında sadece ağaçlar kaldı.

Her yıl baraj kapakları kapatılınca su debisinin yükselmesiyle minaresine kadar suya gömülen cami, özellikle fotoğrafçıların ilgisini çekiyordu. (İHA)