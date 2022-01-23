Kar üstünde hamam sefası

Uludağ’da turistler, eksi 15 derecede karda yürüyüp, açık havadaki sıcak havuzlara giriyor. Kayak yaparken hamam sefası yapmanın keyfini yaşayan turistler, dondurucu soğuğa rağmen peştamalla dışarıda geziyor.

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Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ, yoğun kar yağışının ardından yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri hâline geldi. Dünyanın pek çok ülkesinden kış tatili için gelen turistler, kayak, snowboard gibi kış sporlarının yanı sıra farklı faaliyetlere katılıyor.

Bölgedeki oteller, misafirlerine en iyi ve farklı hizmeti sunmak için birbirleriyle yarışıyor. İkinci oteller bölgesindeki bir tesiste bulunan açık hava havuzları turistler tarafından ilgi görüyor.

Etrafı karlarla çevrili olan havuza peştamal ve şortla giren tatilciler, önce karın, ardından sıcak havuzun keyfini çıkartıyor. Havuzun sıcaklığı 40 dereceye ulaşırken, tatilciler eksi 15 derecede ter atıyor.

Yarıyıl tatilinde otellerde doluluk oranı yüzde 90'lara çıkarken, hava sıcaklığı ise eksilerde seyrediyor. Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Endonezya Bali'den gelen iki yabancı turist ise, karı ve havuzu çok beğendiklerini dile getirdiler.