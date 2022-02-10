Kar üzerinde görüntülenen yılan bilim dünyasını şaşırttı

Kış uykusunda olması gerekirken Muş Bulanık’ta kar üzerinde görüntülenen su yılanı bilim dünyasını şaşırttı. Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, bunun küresel ısınmadan kaynaklanabileceğini söyledi.

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Şubat ayında kar üzerinde görülen siyah aktif küpeli su yılanı (natrix natrix) Muş Bulanık'ta Adem Şamiloğlu tarafından görüntülendi. Şamiloğlu görüntüyü, Toros Üniversitesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Deniz Yalçınkaya’ya gönderdi.

Yalçınkaya videoyu, sürüngenler konusunda uzman olan Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız'a gönderdi. Uzunluğu 1 metreden fazla olan yılanın görüntüsünün kendilerini oldukça şaşırttığını dile getiren Yıldız, yılanların kış aylarında görülmesinin küresel ısınmaya bağlı olabileceğini dile getirdi.

Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, “Sürüngenler soğuk kanlı canlılardır ve yılanlarda sürüngen gurubunda yer alıyor. Normalde soğuk kanlı canlılar kış aylarında kış uykusuna yatar. Ancak son günlerde çeşitli illerimizden Mardin, Muş, Diyarbakır gibi çeşitli illerden sürüngenlerin aktif olduğu haberleri geliyor.

Bu küresel ısınmanın bir etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Tabi bunu tam olarak, kesin olarak söylemek mümkün değil. Detaylı bir bilimsel verilerinin araştırılmalarının yapılması gerekiyor. Son yıllarda bölgemizde kar yağışları azaldı.

Soğuk geçen kış mevsimleri de gittikçe azaldı. Burada yaşayan soğuk kanlı canlıların zaman içerisinde yeni mevsim şartlarına uyum sağladığını ve bu yıl her ne kadar iyi kar yağışı olsa da, soğuk geçse de geçmiş yıllardan gelen alışkanlıklarını sürdürdüklerini ve güneşli havalarda dışarı çıktıklarını görüyoruz.

Küresel ısınmanın tüm canlılara etkisi olduğunu biliyoruz. Soğuk kanlı canlılara da etkilerinin bu şekilde ortaya çıktığını ve aktivasyonlarını etkilediğini düşünüyoruz. En son Muş'tan gelen yılan görüntüsü bizi oldukça şaşırttı. Natriks natriks dediğimiz su yılanı karın üzerinde hareket ederken görüntülendi” ifadelerini kullandı. (İHA)