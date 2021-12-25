Kar yağdı, fiyatı 65 liraya düştü

Bu yılın en çok tercih edilen balıklarından sarıkanatın kilosu 80 TL'den 65 TL'ye kadar düştü. Hamsi ise 35 liraya alıcı buluyor.

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Kocaeli’de balık tezgahlarında istavrit 25, mezgit 30, hamsi ise 35 liradan satılıyor. Sarıkanatın kilosu ise 80 liradan 65 liraya geriledi.

Balık fiyatlarının düştüğünü söyleyen balıkçı Serkan Yalın, “Bütün ürünlerin zamlanmasıyla balıklarımız da zamlanmıştı. Şu an gördüğünüz bütün balıkların fiyatı düşmüş durumda. Çinekop yüzünü göstermeye başladı, çinekop neredeyse hamsi fiyatına düşecek. Hamsi 30, mezgit 35, istavrit 25 liraya kadar düştü” dedi.

Balıkçı Kemal Bineklioğlu ise “Bölgemizde şu anda balık fiyatlarında düşüş var. Balık fiyatları 2-3 ay önceki fiyatlara geriledi. İstavriti 20-25 lira, mezgiti 20-25 liradan satıyoruz. Piyasadaki en ucuz et türü balık. İnanın tavuktan bile ucuz” diye konuştu. (İHA)



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