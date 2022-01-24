Kar yağışı beklenen Antalya’da şaşırtan görüntüler
Gece saatlerinde kar yağışının beklendiği Antalya'da gündüz vatandaşlar ve turistler denize girdi, bol bol güneşlendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün pazartesi gecesi ve salı günü için kar yağışı uyarısında bulunduğu Antalya, güne güneşli başladı.
Öğle saatlerine kadar hava sıcaklığının 5 ila 8 derece arasında değiştiği şehirde, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne giden vatandaşlar ve turistler, soğuk havaya karşın denize girerek kulaç attı.
Bazı vatandaşlar da sahilde güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da yürüyüş yaptı.
“ÖZLEMLE BEKLİYORUZ”
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlardan Bülent Gürbüz, “Birkaç defa kar yağışına şahit oldum. Özlemle bekliyoruz” dedi.
Öte yandan Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının akşam saatlerinde 3 dereceye kadar düşeceği öğrenildi. (İHA)