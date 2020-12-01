Kar yağmayınca çimde antrenman

Muş'ta Kayaklı Koşu ve Biatlon Milli Takım sporcuları, kar yağmadığı için antrenmanlarını çimde sürdürerek şampiyonalara hazırlanıyor. Sporcular, kar yağana kadar antrenmanlarını çimde sürdüreceklerini söyledi.

Kış mevsiminin soğuk geçtiği Muş’ta hâlâ kar yağmaması, sporcuların antrenmanları için engel oluşturmadı.

Corona virüsü salgını nedeniyle şehir merkezinden uzak duran Kayaklı Koşu ve Biatlon Milli Takım sporcuları, Güzeltepe Kayak Merkezi pistindeki çim üzerinde kar kayaklarıyla şampiyonalara hazırlanıyor.

Sosyal mesafe kuralına dikkat eden sporcular, ayaklarındaki kar kayaklarıyla çim üzerinde koşup, dağ yamaçlarına tırmanıyor. Zorlu koşullarda antrenmanlarını aksatmadan sürdüren sporcuların tek hedefi ise aralık ve ocak ayında yapılacak yarışmalara en iyi şekilde hazırlanmak.

“HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU”

Biatlon Milli Takım sporcusu Halil İbrahim Yılmaz, “Kışın antrenmanlarımızı kar üzerinde sürdürüyoruz. Bu azimli çalışmalar sonucunda en iyi şekilde, en büyük başarıları almaya çalışıyoruz. Hedefim dünya şampiyonasında kota almak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek” diye konuştu.

Kayaklı Koşu Milli Takım sporcusu Rabia Akyol ise “Antrenmanlarımızı yazın asfalt ve çimde, kışın da karda yapıyoruz. Yarışmalarımız aralık ve ocak ayında başlayacak. Yarışlara sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah başarılı olacağız” dedi.

Muş Kayaklı Koşu Takımı Antrenörü Süleyman Yıldırım da sporcuların yarışmalara karın geç düşmesi nedeniyle çimde hazırlandıklarını belirtti. (DHA)