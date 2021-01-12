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Kara lastik yine vitrine çıktı

Milyonların tek gündemi hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, işsizlik... Vatandaş her gün yeni bir suni gündemle meşgul ediliyor ama Anadolu'nun her bir köşesinden gelen haberler halkın yoksulluğunu açıkça ortaya koyuyor. Yeni haber Karaman'dan... Anadolu insanının fakirliğinin sembolu kara lastik yeniden vitrine çıktı... 

Güncellenme: 13:55, 12/01/2021
Haberler Yaşam
Kara lastik yine vitrine çıktı

Milyonların tek gündemi hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, işsizlik… Vatandaş her gün yeni bir suni gündemle meşgul ediliyor ama Anadolu’nun her bir köşesinden gelen haberler halkın yoksulluğunu açıkça ortaya koyuyor. Yeni haber Karaman’dan… Anadolu insanının fakirliğinin sembolu kara lastik yeniden vitrine çıktı…

Karaman’ın Ermenek ilçesinde ayakkabıcılık yapan Faruk Karakuş, 20 metrekarelik dükkanının vitrinine kara lastik ayakkabıları yerleştirdi. Ajans her ne kadar “modası geçmeyen” dese de vatandaş normal ayakkabı alacak parası olmadığı için kara lastiğe rağbet ediyor.

30 yaşındaki Faruk Karakuş, “Ben burayı yaklaşık 6 ay önce devraldım. Altı çeşit naylon dediğimiz ayakkabılarımız var. Bunların ihtiyar için olanları, biraz daha gençler için topuklu olanları var. Altı düz olanları var. Ben burayı devraldığında bir köşede duruyordu. Ben de böyle bir vitrin yapmak istedim. Nostaljik olduğu için bakanlar da var. Gayet de ilgi çekiyor”

Türkiye’nin ilk lastik ayakkabı fabrikası Ermenek’te olduğu için bütün Türkiye bu ayakkabıyı altındaki ‘Ermenek' yazısından hatırlıyor.

MADEN KAZASINDA OĞLUNU KAYBEDEN BABANIN AYAĞINDAYDI

Kara lastik diğer adıyla Ermenek; Ermenek'teki maden kazasında oğlu Tezcan Gökçeyi kaybeden ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Recep Gökçe’nin ayağında yırtık hali ile Türkiye'de gündem olmuştu.

“DEDELERİMİZ KULLANDI BİZ NİYE KULLANMAYALIM”

İlçede berberlik yapan 19 yaşındaki Mehmet Gökce,  “Dedelerimiz ninelerimiz kullanıyor. Biz niye kullanmayalım. Tarlada bahçede biz de giyiyoruz. Yani çok güzel olmuş bence'' diyor.
İHA

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Yayınlanma Tarihi:13:25,