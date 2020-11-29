Kara Ova’yı mor ova yapacağım

Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı İrmene Köyü'nde yaşayan Hüray Önal, 27 yaşında Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme Bölümü 2. Sınıf öğrencisi. Çocukluğundan bu yana lavanta üretimi yapma hayali olan genç kadın, geçtiğimiz yıl kendisine ait 3 dönümlük arsada lavanta yetiştiriciliği için ilk adımı attı. Önce Isparta'daki lavanta bahçelerini inceledi. Daha sonra yaşadığı toprakların verimliliği konusunda derin bir araştırma yaptı. Bodrum'un tarım cenneti olan Kara Ova, lavanta üretimi için oldukça uygun bir bölgeydi.

ÇİFTÇİLERE ÖRNEK OLDU

Tarım İlk Müdürlüğü ve Belediye ile görüştü. İki taraftan da destek gören Önal, Kara Ova'da lavanta tohumlarını ekti ve üretime başladı. Köyün çoğunluğu başlarda iyi sonuçlar alacağına inanmadı. Ancak ilk hasadı son derece başarılıydı. Başarısıyla çiftçilere örnek oldu. İlk hasadı aldığını gören Kara Ova'daki 15 köyden 8-10'unda çiftçiler lavanta dikimi için kolları sıvadı. Kısa sürede birçok köylüden Önal'a yatırım için yardım talepleri geldi.

Bölgede lavanta üretİmİ arttI

Tarlasında çapa yapıp lavantaları sulayan Önal, 500 fide ile başladığı dikimlerini 1500 fideye çıkarttığını belirtti. Üniversiteli gencin amacı ise, Bodrum'un arka bahçesi gibi olan ve yüz binlerce kişinin sebze ve meyvesini gıdasını sağlayan tarihi Kara Ova'yı Mor Ova yapmak. İlk hasadını aldıktan sonra kozmetik, ilaç ve temizlik sanayi sektörü Temsilcileri ile görüşmeler yaptı. Lavanta üretimi bölgede hızla yayıldı.

Amacım turizmi canlandırmak

Üniversiteli Önal hedeflerini şöyle açıkladı; “Lavantayı kozmetikten, ilaç ve temizlik sektörüne kadar birçok alanda kullanabiliyoruz. Benim amacım bölgemde lavanta turizmini canlandırmak. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde verim ve üretici sayısını arttırdıktan sonra tur şirketleri ve acentelerle görüşüp buraya turlar düzenlenmesini sağlayıp turizmi deniz kum güneş üçlemesinden Bodrum'un bilinmeyen doğal güzellikleri içerisine yaymak. Bu nedenle de işletme bölümünü okuyorum. Dört yılı bitirdiğimde Kara Ova'mız Mor Ova'ya dönüşmüş bende amacıma ulaşmış olacağım.”