Karabaşlı çulha, Türkiye’de ilk kez görüldü

Dünya Kuş Gözlem Veri Tabanı'nda 1 milyardan fazla kayıt arasında sadece 46 kaydı bulunan karabaşlı çulha (Remiz macronyx) kuşu Türkiye'de ilk kez Iğdır Aras Nehri Kuş Cenneti'nde görüntülendi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün Ulusal Halkalama Programı kapsamında gerçekleşen ilkbahar dönemi halkalama çalışmalarında Türkiye için yeni bir kuş türü halkalandı.

DKMP Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuzey Doğa Derneği yürütücülüğünde, Iğdır, Koç ve Utah üniversiteleri ortaklığı ile halkalama çalışmalarını sürdüren Aras Nehri Kuş Cenneti Araştırma ve Eğitim Merkezi görevlileri, karabaşlı çulha kuşunu ilk kez kaydetti.

Türkiye’de ilk kez tespit edilen kuşa Türkiye halkası takıldı. Kuşun takibi bu halka sayesinde yapılabilecek.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Aras Nehri Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde halkalanan kuşun, Dünya Kuş Gözlem Veri Tabanı’nda 1 milyardan fazla kuş kaydı arasında sadece 46 kaydı bulunduğu belirtildi.

Türkiye’nin en küçük kuşları arasında yer alan ve yuva yapma yeteneği ile ‘yuva ustası’ olarak adlandırılan çulha kuşunun yakın akrabası olan karabaşlı çulha kuşu, uzun kuyruğu, siyah kafası ve beyaz boğazıyla dikkat çekiyor.

8,9 gram ağırlığındaki kuşun, Kazakistan ve Orta Asya’da ender olarak görüldüğü belirtildi.

Türkiye’de ilk kez görülmesi ve halkalanmasının ülkenin biyolojik çeşitliliği açısından önemli olduğu kaydedildi.

“TÜRKİYE’DE GÖRÜLEN KUŞ TÜRÜ 495 OLDU”

Halkalama çalışmalarını yürüten Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü uzman biyolog Emrah Çoban, Aras “Tür dünyada çok az. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Bugüne kadar Iğdır’da keşfedilmiş 313 kuş türü vardı, buna 1 tane daha ekledik. Türkiye’de görülen kuş türü artık 495 oldu. Bu çalışmaları koordine eden DKMP’nin Ulusal Halkalama Programı var. Bu program kapsamında her istasyonda bu tür sürpriz gelişmeler olabiliyor” dedi. (DHA)

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