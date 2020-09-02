Karabuğday kuzukulağıgiller familyasından geniş yapraklı bir bitkidir ve tahıl benzeri tüketilebilen tohumları için yetiştirilir. Greçka olarak da bilinen karabuğday, birçok antioksidan ve besin maddelerinin yanı sıra protein ve lif bakımından zengindir. Peki, karabuğdayın faydaları nelerdir? Karabuğday neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

B vitamini, magnezyum, potasyum ve kalsiyum zengini içeriği ile süper besin olarak kabul edilen karabuğday, kolestrolü ve tansiyonu düşürürür, kan şekerini kontrol eder, kansızlığa iyi gelir, bağırsak sistemini destekler ve kansere karşı korur. Bol lifli, düşük yağlı ve glutensiz yapısı nedeniyle son yıllarda oldukça popüler hale gelen karabuğdayın faydalarına gelin daha yakından bakalım. Karabuğdayın faydaları nelerdir? Karabuğday neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler…

KARABUĞDAYIN FAYDALARI

Karabuğdayın insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Kötü kolesterolü (LDL) düşürür.

– Kansızlığa iyi gelir.

– Tok tutarak kilo vermeye yardımcı olur.

– Kansere karşı koruyucudur.

– Bağırsak sağlığını korur.

– Yüksek tansiyonu düşürür.

– Kanserin önlenmesine yardımcı olur.

– Karaciğerin yağlanmasını azaltır.

– Kan şekerini dengeler.

– Diyabet riskini azaltır.

– Çölyak hastalarına ve glutensiz beslenenlere fayda sağlar.

– Safra taşlarını önlemeye yardımcı olur.

– Kalp hastalıklarına karşı koruyucudur.

– Enerji verir.

– Kemik sağlığını destekler.

– Kabızlık sorununa iyi gelir.

– Polikistik over sendromunun (PCOS) tedavisine yardımcı olabilir.

– Beyin fonksiyonlarını destekler.

– Karabuğday ile yapılan yastıkların baş ve boyun ağrılarında tedavi edici olduğu görülmüştür.