Karabuğdayın faydaları nelerdir? Karabuğdayın vücuda yararları…

Bir tahıldan öte kabuklu yemiş olarak tanımlanan karabuğday; İsmine rağmen buğday ile ilgili değildir ve glutensizdir. Bu nedenle çölyak hastaları ve glutensiz beslenenler için iyi bir alternatiftir. Karabuğdayın sağlık açısından faydalarından bazılarını haberimizde sizler için derledik...

Greçka olarak da bilinen bir bitkinin tohumları karabuğday olarak adlandırılıyor. Yüzyıllardır Asya ülkelerinin mutfaklarında sıkça tüketilen karabuğday özellikle kuzey yarımkürede; Rusya, Kazakistan, Çin ve Orta ve Doğu Avrupa’da yetiştirilmektedir. Karabuğday, birçok besin yararına ve mükemmel sağlık özelliklerine sahip doğal bir gıdadır. Peki, Karabuğdayın faydaları nelerdir? Merak edilenler haberimizde…

KARABUĞDAYIN FAYDALARI

Karabuğdayın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Kabızlık için idealdir

Karbuğdaydaki lif zenginliği, özellikle ara sıra meydana geldiğinde kabızlık için idealdir. Lif içeriği için bağırsak geçişini düzenlemek ve geliştirmek faydalıdır. Karabuğday ile ilgili birçok bilimsel çalışmada, içeriğindeki lif nedeniyle kolon kanserini önlemeye yardımcı olduğu bulunmuştur.

Şeker hastalığı olanlar için uygundur

Kan yağını ve kan basıncını düşürme nitelikleri nedeniyle karabuğday, şeker hastaları için yararlı bir seçenektir, çünkü kardiyovasküler hastalıklar genellikle bu hastalığın doğrudan sonuçlarından biridir. Karabuğday ayrıca, kan şekeri seviyesini düşürmeye yardımcı olur.

Alzheimer tedavisinde yararlı

Karabuğday, içerdiği antioksidanlar sayesinde, beyin fonksiyonlarını destekliyor ve Alzheimer hastalığının tedavisinde fayda sağlıyor.

Kalp sağlığını geliştirir

Karabuğday, her ikisi de kalp sağlığını korumak için önemli olan iltihaplanmayı azaltmaya ve LDL’yi veya “kötü kolesterol” seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Bu kardiyovasküler yararları sağlayan karabuğdayda, kan basıncını düzenlemeye ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olan bir tür antioksidan olan phytonutrient bulunur.

Çölyak hastaları için vazgeçilmez

Buğday ve arpa gibi kepekli tahıllarla aynı şekilde kullanılabilmesine rağmen, karabuğday doğal olarak glutensizdir, bu da çölyak hastalığı veya tahıl duyarlılığı olan kişiler için mükemmel bir seçimdir.

Kansere karşı korur

Karabuğday, belirli kanser türleriyle savaşmaya yardımcı olabilecek antioksidanlar ve fenolik bileşikler içerir. Karabuğdayda bulunan antioksidanların bazıları, hücrelerini serbest radikal hasarına karşı koruyan ve kanserin yayılmasına katkıda bulunabilecek tehlikeli inflamasyon türlerini önleyen oligomerik proantosiyanidinler gibi flavonoidleri içerir.