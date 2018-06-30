Karaburun’da 3 kez iptal edilen ÇED raporunda ‘acele kamulaştırma’ kararı

Karaburun Yaylaköy’deki rüzgâr enerji santralları (RES) için yargıda 3 kez iptal edilen ÇED olumlu raporunun 4’üncüsü yenilenerek çıkarıldı. Raporda söz konusu bölgeyle ilgili acele kamulaştırma kararı verildi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Cumhuriyet’teki habere göre, Karaburun’da RES kurulması için daha önce yargıda 3 kez iptal edilen ÇED raporu, dördüncü kez çıkarıldı. Raporda bu kez ‘acele kamulaştırma’ kararı alındı. Karaburun Kent Konseyi, ÇED onayına karşı açtıkları 4. kez dava açtı.

‘DOĞANIN YOK EDİLMESİNE RIZA GÖSTERMEYECEĞİZ’

Karaburun Kent Konseyi, projeye verilen ÇED olumlu kararının 3, üretim lisansının ise 1 kez yargı kararıyla iptal edildiğini anımsatarak, son ÇED onayının da 4. kez yargıya taşıdıklarını belirtti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun açılan davadan 1 gün sonra, yeni bir üretim lisansı verdiğini anlatan Konsey’in açıklaması şöyle devam etti:

“Bu kapsamda Karaburun RES Projesi üretim tesislerinin kurulması için Yaylaköy'deki taşınmaz malların acele kamulaştırılması kararlaştırılmıştır. Karaburun Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü aracılığıyla konuyu Yaylaköy'lü taşınmaz sahiplerine tebliğ etmiştir. Bizler böylesi doğaya ve insana hoyrat bir uygulamayla, ‘yenilenebilir – temiz enerji' adı altında bu nadir doğanın, yaban hayatının, tarım, mera ve turizm alanlarımızın kısacası Karaburun'da yaşamın yok edilmesine rıza göstermeyeceğiz. Karaburun'da köylüye ait arazileri ‘kamu yararı' gerekçesinin arkasına sığınarak kamulaştırmak isteyen zihniyete karşı Karaburunlu yurttaşlar olarak, her türlü yasal hakkımızı, dün olduğu gibi bugün de kullanmaya devam edeceğiz.”