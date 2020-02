Karaca, avcının tüfeğine çarptı

Manisa'nın Köprübaşı Devlet Avlağı'nda izinli domuz avı yapan avcılardan Ali Birerdinç ile Sinan Yekrek bulundukları bölgede domuz beklemeye başladı. Bu sırada av köpeklerinden kaçan bir karaca, ormandan aniden adeta havadan uçarak yan yana duran iki avcının arasından geçti. Karaca bu geçiş anında avcı Sinan Yekrek’in tüfeğinin namlusuna çarptı. Ve süratle yolu geçerek ormana dalıp kayboldu.

KÖPEKLERİ DURDURDULAR

Olay anında şaşkına dönen avcılar avlanması yasak olan karacanın peşinden gitmeye çalışan köpekleri durdurarak karacanın kaçmasını sağladı. Dünyada ilk kez meydana gelen bu ilginç olay, o sırada program çeken ekip tarafından an be an kamerayla görüntülendi.

Olayı yaşayan YABAN TV programcısı gazeteci Ali Birerdinç “ 45 yıldır dağlardayım ilk kez böyle bir ana şahit oldum. Arkadaşım Sinan ile aramızda 1,5 metre vardı. O aralıktan nasıl geçti anlamak mümkün değil. Anlatmaya kalksak avcı palavrası derler. Allahtan kamera kaydı var” şeklinde konuştu.