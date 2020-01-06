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Karaca avına 5 bin 583 TL para cezası
Karaca avına 5 bin 583 TL para cezası
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, koruma altında olan karacayı avlayan kişiye 5 bin 583 TL para cezası kesildi.
Yaşam 6 Ocak 2020 - 11:12

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Çanakkale İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, ilçeye bağlı Yanıklar köyünde yasa dışı şekilde karaca avlayan kişi yakalandı.

Bu kişiye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na göre koruma altındaki bir türü avlamaktan 628 TL idari para cezası, karaca tazminat bedeli olarak da 4 bin 955 TL para cezası kesildi. Av tüfeğine ve kaçak avlanan karacaya el konuldu. (DHA)

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