Karadeniz Akdeniz’i geçti! Tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığı dün Antalya’da 22, Adana’da 20, Mersin’de 21 derece olarak ölçülürken, Samsun’da ise 23 derece oldu. Bu sıcaklık değeri ile aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan kış mevsiminde tüm zamanların rekoru kırıldı.

Hava sıcaklıkları Akdeniz illerini aratmayınca, sıcak havayı fırsat bilenler sahil ve parkları doldurdu. Bölgede kış mevsiminde etkili olan sıcak havalara uzun yıllardır tanık olmadıklarını dile getiren vatandaşlar, yazdan kalma günler yaşadıklarını belirtti.

Torunu ile parka gelen Selma Kaya, “Hava çok güzel. Birkaç gündür mont da giymiyoruz. Akdeniz iklimi yaşıyoruz resmen Trabzon’da. Mevsimler tamamen değişti. Bu bizi endişelendiriyor ama yine de sıcak havayı fırsata çevirmeye çalışıyoruz. Çünkü bu aylarda böyle bir havayı bulabilmek gerçekten zor. Torunumu parka getirdim. Biraz hava alsın istedim” dedi.

“YAZ GİBİ HAVA VAR”

Engin Çiçek ise, “Uzun zamandır işlerden ve pandemiden dolayı dışarıya çıkamıyorduk. Güzel vakit geçirebilmek için sıcak havayı da fırsat bilip kendimizi dışarıya attık. Yaz gibi hava var” diye konuştu. (DHA)