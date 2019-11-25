Karadeniz Ereğli’de 10 ton hamsi aynı sofrada

"2002 metre en uzun mangal" ödüllü Karadeniz Ereğli Hamsi Festivali, 5 yıl aradan sonra yeniden yapıldı. Ereğli ve çevre illerden gelen on binlerce vatandaş Karadeniz ezgileri eşliğinde mangalda-tavada hamsi yedi, horon tuttu. Hamsi Festivali’nin Ereğli’nin bir geleneği haline geldiğini belirten Belediye Başkanı Halil Posbıyık, “En iyi hamsi Karadeniz Ereğli’de yenir” dedi, festivalin onur konuğu olan öğretmenlere çiçek takdim etti.

“2002 metre en uzun mangal” dalında 2002 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 13. Karadeniz Ereğli Hamsi Festivali halkın yoğun katılımıyla yapıldı. Öğretmenlerin onur konuğu olduğu festivalde vatandaşlar Karadeniz’in kıpır kıpır ezgileri eşliğinde, mangal başında birlikte olmanın keyfini yaşadı.

13'üncü Hamsi Festivali Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın halka poşetler içerisinde hamsi dağıtmasıyla başladı. Belediye tarafından Amfi Tiyatro çevresine kurulan 750 metre uzunluğundaki mangalda pişirmek üzere vatandaşlara 10 ton hamsi dağıtıldı. 4 bin ızgara, 3 ton soğan, 5 bin şişe su, 5 bin paket helva, ekmek ile mangallar için kömür, odun ve jel de Belediye tarafından halka ücretsiz olarak dağıtıldı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, festivale Türkiye’nin her yerinden katılım olduğunu, yerel ve ulusal basın tarafından ilgiyle takip edildiğini belirterek 5 yıl aradan sonra yeniden Hamsi Festivali yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlerin onur konuğu olduğunu belirten Posbıyık, şunları söyledi:

* “Sevgili Öğretmenlerimiz, hepimizin hayatına dokundunuz, güneş olup, yol gösterdiniz, bilgiyle donattınız, düşünmeye, öğrenmeye yönelttiniz, kendimizi keşfetme yolculuğumuzda rehber oldunuz, Atatürk’ü, devrimlerini ve cumhuriyet sevgisini öğrettiniz. Önünüzde saygıyla eğiliyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bu günde, ulusumuzun Başöğretmeni Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.”

“HAMSİ FESTİVALİ EREĞLİ'NİN BİR GELENEĞİ”

Aynı zamanda 5 yıl aradan sonra yeniden düzenledikleri 13’üncü Hamsi Festivali’nin coşkusunu yaşadıklarını belirten Posbıyık şöyle devam etti:

* “2002 yılında 2002 metrelik mangalla kırdığımız Guinness rekorumuz var. Hamsi Festivali artık bir Ereğli geleneği… Dernekler, sivil toplum kuruluşları, halkımız hep beraber aynı sofrayı, aynı coşkuyu paylaşıyoruz. Festivalimizde bütün öğretmenlerimiz onur konuğumuz. Biliyorsunuz, her zaman söylerim: En güzel hamsi Ereğli’de yenir. Hamsi ilk defa İstanbul Boğazı'ndan Ereğli'ye gelir. Ereğlililere “merhaba” der, bir ay kalır.”

“SİNOP'A HAMSİ GÖNDERİYORUZ”

Başkan Posbıyık, muhaliflerin festivalde dağıtılan hamsilerin Sinop'tan getirildiği şeklinde “yaygara kopardıklarını” söyleyerek “Hamsi bol, çok hamsi var. Bütün balıkçı kaptanlarına, su ürünleri kooperatifine teşekkür ediyorum. Hamsi Sinop'tan gelecek dediler. Sinop'a biz gönderiyoruz hamsiyi zaten. Muhalif basın böyle dedi, onların işi muhalefet yapmak. Bütün balıklar Ereğli'den, Sinop'tan hamsi gelir mi? Ama yazsınlar, bu işin güzelliği burada. Hepinize afiyet olsun” dedi.

Başkan Posbıyık, konuşmasının ardından eşi Neriman Posbıyık ile festivalin onur konuğu olan öğretmenlerin masalarını dolaşarak çiçek takdim etti.

ÖDÜLLÜ HAMSİLİ PİLAV YARIŞMASI

Hamsi Festivali etkinlikleri kapsamında Amfi Tiyatro alanında halk dansları, horon, konserler, yerel grupların ve derneklerin sahne gösterileri yapıldı. Kdz. Ereğli Belediyesi bu yılki festivalde ilk kez ‘Ödüllü Hamsili Pilav Yarışması' düzenledi. Dereceye girenlere ödüllerini Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Neriman posbıyık verdi. Festivalde ayrıca vatandaşlara hamsi çorbası ikramında bulunuldu, ilçedeki yöresel dernekler de Öğretmenler Günü için çeşitli ikramlarda bulundular. Belediye ve Trabzonlular Derneği işbirliğiyle üç ayrı noktada hamsi tava yapılarak vatandaşlara ikram edildi.

Programa on binlerce vatandaş ile birlikte Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, siyasiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Festival Koliva Grubu ve Resul Dindar konserinden sonra havai fişek gösterisiyle sona erdi.