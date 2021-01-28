Karadeniz kış aylarının sıcaklık rekorunu kırdı

Karadeniz Bölgesinde son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bölgede önceki gün ölçülen en yüksek hava sıcaklığı Giresun’un Espiye ilçesinde 21.7 derece oldu. Bu sıcaklık değeri ile aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan kış mevsiminde tüm zamanların rekoru kırıldı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahil ve parkları doldurdu, bağ ve bahçe işlerine yöneldi. Samsunda vatandaşlar parklarda kış güneşinin keyfini çıkardı. Trabzon’da ise vatandaşlar tarlalarını kazdı, hayvanlarını otlattı. Bölgede kış mevsiminde etkili olan sıcak havalara uzun yıllardır tanık olmadıklarını dile getiren vatandaşlar, yazdan kalma günler yaşadıklarını belirtti.



‘BU MEVSİMDE BU HAVALARI BULMAKTA ZOR’

Trabzonlu İskender Yılmaz, “Havalar çok sıcak. Bugün Trabzonda 18 dereceyi gösteriyor. Geçen yıl bu dönemlerde hava sıcaklıkları 8 derece falandı. Kar vardı, yağmur, soğuk vardı. Şimdi ise bahar havası esiyor. Küresel ısınma ile alakalı bir durum sanırım. Sıcak havaları görenler kendini sokaklara attı. Caddeler sokaklar çok kalabalık insanlar evlerde bunaldılar. Bu mevsimde bu havaları bulmak zor” diye konuştu.

‘GELDİK BURADA GÜNEŞLENİYORUZ’

Bu yıl kış ayını hiç yaşayamadıklarını belirten Yaşar Tayyar da, “Eskiden bu dönemlerde kar vardı. Bakın kış mevsiminde olmamıza rağmen baharı yaşıyoruz. Havalar iyice kendini bozdu. Ne yağmur var ne soğuk ne de kar yağıyor. Takdir Allahın yapacak bir şey yok” dedi.

“SONUMUZ HİÇ İYİ DEĞİL”

Vahap Tahir ise, “Havalar çok güzel, sıcak. Geldik burada güneşleniyoruz ama sonumuz hiç iyi değil. Yağmur yağmıyor. Bu havalar peşine kuraklık getirecek” şeklinde konuştu. DHA

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