Karadeniz: Merdiven altında üretilen maskeler korumuyor

Hasan Karadeniz, merdiven altında sağlıksız koşullarda üretilen maskelerin corona virüsünden korumadığını söyleyerek, Maske, 3 katmandan oluşmalı. Birinci ve üçüncü katmanda polipropilen ham maddeden üretilen dokusuz ve antibakteriyel bir kumaş olmalı. Ortadaki katmanı ise Meltblown kumaştan üretilmeli. Meltblown kumaş, mikrofiber yapısı sayesinde daha sık lif yapısına ve daha yüksek filtreleme kabiliyetine sahiptir dedi.

Maske üreticisi Hasan Karadeniz, merdiven altı maske üreticilerine karşı vatandaşları uyardı. Yeterli şartları sağlamayan, sağlıksız koşullarda üretilen maskelerin coronadan korumadığını vurgulayan Karadeniz, standartlara uygun maske kullanması konusunda açıklamalarda bulundu.

GÜNDELİK YAŞAMIN PARÇASI OLDU

Kovid-19 ile cerrahi maskelerin gündelik yaşamın bir parçası olduğunu belirten Karadeniz, Maske üretiminde astronomik bir artış oldu. Corona virüsüne karşı koruyucu etkisi tartışmasız olan maskelerin standartları çok önemli. Standart dışı maskeler, korumaz. İnsan sağlığını virüslere karşı koruyan bir maske, 3 katmandan oluşmalı. Birinci ve üçüncü katmanda polipropilen ham maddeden üretilen dokusuz ve antibakteriyel bir kumaş olmalı. Ortadaki katman ise Meltblown kumaştan üretilmeli. Meltblown kumaş, mikrofiber yapısı sayesinde daha sık lif yapısına ve daha yüksek filtreleme kabiliyetine sahiptir diye konuştu. (DHA)