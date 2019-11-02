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Karadeniz yaylalarında kar güzelliği
Karadeniz yaylalarında kar güzelliği
Karadeniz'de etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen yayla ve köylerde seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.
Yaşam 2 Kasım 2019 - 14:36

Karadeniz’in yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü.

FOTO:DHA

Hafta sonunda kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, keyfini sürüp fotoğrafladığı eşsiz manzaraları, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

FOTO:DHA

Trabzon’un beyaza bürünen yüksek kesimlerdeki yaylalardan ise vatandaşlar, köylerine döndü.

FOTO:DHA

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi aştığı yaylarda çobanlar da hayvanları ahırlara koymak için yola koyuldu.

FOTO:DHA

Meteoroloji yetkilileri, karın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı sürücüleri ve yaylaya çıkacak olan tatilcileri dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı. (DHA)

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