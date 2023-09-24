Karadeniz yaylalarında renkli görüntüler

Karadeniz yaylaları, havanın soğumasıyla besicilerin dönüş yolculuğuna tanıklık etti.

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Gümüşhane-Trabzon sınırındaki Bodamış Yaylası’na yaz başında çıkan besiciler, 4 aylık yayla sezonunun sonuna geldi, hayvanlarını süsleyerek dönüş yolculuğuna başladı.

Gün doğumuyla yola çıkan besiciler, zorlu coğrafi şartlar nedeniyle bir an olsun hayvanlarının başından ayrılmadı.



Hayvanlarına zil takan besiciler, büyük kısmı patika yolda kilometrelerce süren yolculuğun ardından akşam saatlerinde köylerine vardı.

Besiciler, yayladan dönüş yolculuğunun yöre için bir gelenek olduğunu belirterek, bu geleneğin yaşatılması gerektiğini söyledi.

“GELİRKEN DE GİDERKEN DE HAYVANLARIMIZI SÜSLÜYORUZ”

Bodamış Yaylası’nda 45 yıldır besicilik yaparak geçimini sağlayan Abdullah Kabazoğlu, “Hayvanlarımızı otlattık, süt ve peynirlerimizi sattık ayrıca kış için hem kendimizin hem de hayvanlarımızın yiyeceğini hazırladık. Sezon artık sona erdi ve köye dönüş başladı” dedi.

Emine Kabazoğlu ise çocukluğunun ve gençliğinin yaylalarda geçtiğini, dönüş yolculuklarında her zaman hüzünlendiğini dile getirdi. Yaylaya çıkış yolculuğunun daha coşkulu olduğunu ifade eden Kabazoğlu, “Yüzyıllardır süren bir gelenek. Çocukluğumdan beri bu böyle. Dönüş yaptığımız için şu anda üzgünüz” diye konuştu.



(AA)