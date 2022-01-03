Karadeniz’de avlanan levrek 2 bin liradan satışta

Ordu açıklarında avlanan levrek 2 bin liradan satışa sunuldu.

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Ordu’da avlanan balıkçıların ağlarına büyük bir levrek takıldı. Perşembe ilçesi açıklarında yakalanan 8 kilo ağılığındaki deniz levreği görenleri şaşkına çevirdi.

2 bin liradan satışa çıkartılan levreğin restoranlar tarafından alıcı bulması bekleniyor.

Balıkçı Emrah Kılıç, “Böyle levrek çok nadir çıkıyor. Şu anda kilogram fiyatı da 250 lira. Müşterilerimizden çok fazla ilgi var. Bu balıklar sürekli çıkmadığı için dikkat çekiyor. İnsanlar fiyatını soruyor, fotoğrafını çekiyor, merakla bakıyor” dedi. (İHA)



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