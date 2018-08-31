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Karadeniz’de ilginç çay taşıma yöntemleri ilgi görüyor
Karadeniz’de ilginç çay taşıma yöntemleri ilgi görüyor
Doğu Karadeniz'de, bölge halkının zorlu arazi şartlarında hasat ettikleri çayları, bohçalayıp otomobil ve motosikletlerle taşıdığı görüntüler dikkat çekiyor.
Yaşam 31 Ağustos 2018 - 16:34

Doğu Karadeniz’de bölgenin önemli geçim kaynağı olan yaş çayın Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’da hasadı sürüyor. Özellikle Rize ve Trabzon’da vatandaşlar, yaş çayı toplama ve taşıma zorluklarına karşı pratik ve ilginç çözümler üretiyor. Üreticiler, bahçelerinde topladıkları yaş çayı bölgede ‘varangel’ olarak da bilinen ilkel teleferiğe monte edilen kabinle taşıyor. Üreticiler, çay alım noktalarına ise çayı, otomobil ve motosikletlerle ulaştırıyor. Kamyonun taşıyacağı miktarda çay, bohçalanıp otomobilin üzerine yerleştirilerek halatlarla sarılıyor. Yöre halkının alışık olduğu bu görüntüler, bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bazı vatandaşlar ise yaş çayı, motosikletleriyle taşıyor.
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