Karadeniz’de kardan kapanan yollar açılıyor

Doğu Karadeni’zin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İki gündür süren yağış nedeniyle bölgedeki çam ağaçları ve çayırlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde yer yer 50 santimetreye kadar ulaştı.

Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt’ta toplam 250 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy ve mahallelerin yollarının açılması için belediye, il özel idare ve karayolları ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

132 YOL AÇILDI

250 yerleşim yerinden 132’sinin yolu ulaşıma açıldı. Kapalı 118 köy ve mahalle yolunda da ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Gece gündüz demeden, tuzlama ve kar temizleme çalışmaları sürdüren ekipler, yaşlı, hasta, engelli ve hamile vatandaşların evlerine giden yolları sürekli ulaşıma açık tutmaya çalışıyor.

MERYEM NİNE KURTARILDI

Öte yandan Rize’nin Çayeli ilçesi Derecik köyü yaylasında yolun kar nedeniyle kapanmasıyla evinde mahsur kalan Meyrem Çelik (90) için il özel ,daresi ekipleri harekete geçti.

Ekiplerin iş makineleriyle 3 saat süren çalışması sonucu kronik hastalığı bulunan Çelik, kurtarıldı. (DHA)