Karadeniz’de kar manzarası

Karadeniz’in yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Vatandaşlar ve doğa tutkunları, karın keyfini sürüp fotoğrafladığı eşsiz manzaraları, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

“RUHUMUZU VE BEDENİMİZİ DİNLENDİRİYORUZ”

Beyaz örtü altındaki Kaçkar Vadisi’ni fotoğraflamak için bölgeye giden doğa fotoğrafçısı Engin Tavlı, Fırtına Vadisi ile çevresinin fotoğrafçılar için çok cazip bir mekân olduğunu belirterek, “Her noktasında güzel fotoğraflar çekmek mümkün. Zilkale, Şimşirlik, Çat köyü ve tarihi Çat Köprüsü’nde kış manzaralarının yansıdığı güzellikleri görüntüledik. Her mevsim bizleri bekleyen bu vadiye gelerek ruhumuzu ve bedenimizi dinlendiriyoruz. Yoğun karla kaplı vadide Zilkale Yolu ile Çat Yaylası´na doğru yol aldık. Çağlayan dereler, tarihi taş köprüler, yaprakları dökülmüş üzerinde karların şekillere dönüştüğü gürgen ağaçlarıyla dolu rengârenk ormanlar vadiye ayrı bir güzellik katıyor. Çat Yaylası ayrı bir güzelliğe sahip. Aslında burası muhtarı da olan bir köy. Kış aylarında herkes şehirlere göçse de yaz aylarında hareketlilik var” dedi.(DHA)