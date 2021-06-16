Karadeniz’de katil arı alarmı

Ana vatanı Çin olan, Türkiye’de ilk kez 2014 yılında Yalova’da ortaya çıkan gal arısı, bu yaz Doğu Karadeniz ormanlarında görüldü. Trabzon’un Maçka, Arsin ve Araklı ilçelerinde istila ettiği kestane ağaçlarının kurumasına yol açan, ağaç dallarının içine yerleşerek, yumru şeklinde konak oluşturan böcek, her geçen gün yayılım alanını genişletiyor. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de arıya karşı harekete geçip, ormanları taramaya başladı. Kestane zararlısının ulaştığı bölgeleri tespit eden ekipler, torymus sinensis adı verilen yok edici tür böcekle biyolojik mücadeleye geçecek.

“ARICILAR ÇOK KORKUYOR”

Gal arısını bölgede yeni tespit ettiklerini söyleyen Trabzon Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zekeriya Aydın, “Bu böcek meyvenin içine yumurtluyor. Kimyasal yolla mücadelesi de olmadığı için ağacı mantarlaştırıp çiçek açmasını önlüyor. Verim alabilmemiz, bal yapabilmemiz için çiçek olması lazım. Trabzon’da 2 bin 500 üyemiz var ve 80 ton civarı bal üretiliyor. Gal arısı şayet yayılırsa bu balı alamayız. 15 milyon değerinde bir ekonomik kayba uğrarız. Arıcılar bundan çok korkuyor” dedi.

“EŞEYSİZ ÜRÜYOR, HIZLA YAYILIYOR”

Trabzon Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Kotil de “Laboratuvarımızda torymus sinensis denilen böceğin predatörlerini üreterek biyolojik mücadele başlatacağız” diye konuştu.

Kestane ağaçlarına zarar veren farklı hastalıklara karşı uzun süredir çalışmalar yaptıklarını anlatan Kotil, “Gal arısı dediğimiz böcek eşeysiz ürüyor, kendi kendini döllüyor. Tomurcukların uçlarına yumurtasını bırakıyor, uçlarından öz besinlerini alarak besleniyor ve meyve verimini tamamen sıfırlıyor. Bu çok tehlikeli, zararlı bir patojen. Bununla mutlaka mücadele edeceğiz. Yumurtasını koyduğu yerlerde bu zararlıyı görür görmez 177 ve 112yi arayıp haber verilmesi halinde, laboratuvar ekibimizle oraya anında müdahale edeceğiz” ifadelerini kullandı. (DHA)

