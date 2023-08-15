Karadeniz’de sahil yolu fındık yolu oldu

Fındık hasadının başladığı Trabzon'da düz arazi bulamayan üreticiler soluğu Karadeniz Sahil Yolu'nda aldı. Fındıklarını yol boyu seren üreticiler, gece gündüz hırsız ve yağmur nöbeti tutuyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Karadeniz’de fındık hasadı sürürken, bazı üreticiler ürünlerini toplayıp kurutma işlemine geçti.

Trabzon’da dik ve eğimli arazi yapısına sahip bölgede harmana elverişli arazi bulmakta zorlanan üreticiler, Karadeniz Sahil Yolu’ndaki TIR parkı, cep ve kaldırımları kullanıyor.

Üreticiler, hırsızlık olayları ve yağışa karşı gece gündüz ürünün başında nöbet tutuyor.

Kurutma işlemi sırasında yağmur etkili olduğunda ise yanlarında getirdikleri brandayı fındıkların üzerine serip, önlem alıyorlar.

“ARAZİ MEYİLLİ, BURADA KURUTMAK KOLAY OLUYOR”

Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki TIR parkına kamyonla getirdiği fındığını seren Zeynel Aydın, arazilerdeki eğim nedeniyle ürününü kurutacak yer bulamadığını söyledi. Aydın, “Daha erken kurumasını sağlamak için sahil kesimine gelip belediyenin belirlediği yerlere veya kaldırımlara seriyoruz. Fındığı toplaması da kurutması da sıkıntı. Serip kuruduktan sonra toplayıp patosa vuruyoruz, patosa vurduktan sonra kurumasını biraz daha bekliyoruz. Havalar güzel, güneşli giderse 8-10 günde kurutuyoruz. Arazi bayağı meyilli. Buraya getirip kurutmak daha kolay oluyor. Orada kurutacak alanımız yok. İnşallah yağmur yağmaz da bir an önce fındığı kurutup kaldırırız” dedi.

GECE GÜNDÜZ NÖBET

Yağmura ve hırsızlık olaylarına karşı ürünlerinin başında bekleyeceklerini anlatan Aydın, “Yağmur yağar veya çalma durumu olabilir. Daha önce karşılaşmadık ama yine de başında duruyoruz. 10 gün kadar buradayız. Geceleri arabanın içinde 3-4 saatte bir değişmeli olarak bekliyoruz. Çadır kurmuyoruz. Bu sene rekolte çok düşük. Önceki yıllarda 1 ton topladığımız yerde bu sene maksimum 700 kilo bekliyoruz. Yarı yarıya düştü. Hava şartlarından olabilir, bu yıl pek verimli değildi” diye konuştu.

Üreticilerden Halil İbrahim Sungur da, “Yeri olan da olmayan da getiriyor. Burası transit yol olduğu için yasal olarak buraya fındık dökmemiz yasak. Burası TIR’ları park etme, şoförlerin dinlenme yeri. Ben de TIR şoförüyüm ve benim yaptığım iş de doğru değil. TIR ve kamyon şoförlerini mağdur ediyoruz. Bence burada kurutmak doğru değil” diye konuştu ancak başka yerlerinin olmadığının da altını çizdi.

“VERDİĞİMİZ YEVMİYEYİ ALAMIYORUZ”

Üretimde yaşadıkları zorlukları da anlatan Sungur, “Fındık toplamak zahmetli ve toplama yevmiyesi 700 TL. Adam verdiği yevmiyeyi alamıyor. Bu sene fındık yarı yarıya düştü. 2 senedir iyi ürün veriyordu. Normalde bir sene iyi verir, diğer sene vermez. Burada en az 1 hafta veya 10 gün bekleyeceğiz. Gidip gelip kontrol edeceğim. Hırsızlar kol geziyor, beklemek lazım” ifadelerini kullandı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Fındık fiyatına kızdı, toplamadan ağaçları kesti

İlginizi Çekebilir Erdoğan açıklamıştı... Cumhur İttifakı ortağından fındık tepkisi