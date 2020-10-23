Yaylacıların renkli dönüş yolculuğu

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde asırlardır gelenek olarak yaşatılan yaylacılık, mayıs ayı ortalarında başlayıp, sonbaharla sona eriyor. Hayvanlarıyla yaylalara göç edenler, yılın 4 ya da 5 ayını buralarda geçiriyor.

Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, buralarda kaldıkları süre içinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor, hem de hayvanlarının tüketeceği otları biçiyor.

Yaylada, ineklerin sütünden tereyağı ve peynir çeşitleri hazırlayanların kimi ürününü satıp geçimine katkı sağlarken kimi de ailesinin kış mevsimindeki yiyeceğini elde ediyor.

DÖNÜŞE GEÇTİLER

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda sonbaharla köye dönüş yolculuğu başladı. Trabzon’un Tonya ilçesindeki yaylacılar, hayvanlarıyla 6-7 saatlik yolculuk yapıyor.

Yol boyunca su başlarında mola vererek, ihtiyaçlarını gideren yaylacılar, uzun süren yolculuğun ardından akşam saatlerinde köylerine ulaşıyor.

Kimi yaylacılar ise hayvanlarını ve eşyalarını kamyonete yükleyerek köyüne dönüyor. Bölgedeki ‘yayla göçü’, renkli görüntüler de oluşturuyor.

YAYLAYA DUYGUSAL VEDA

Tonya ilçesine bağlı Kumanandoz Yaylası’ndan köyüne dönen Mehmet Köse, “Yayalar bir sevda, buralar bir merak, ne insanlarımız geldi geçti bu dağlardan. 4 ay 10 gün önce gelerek yaylacılığımız başladı. Hayvanlarımızı otlattık. Burada günlerimiz çok güzel geçti. İnsanın aklına geldi mi insan duygusallaşıyor. Bir daha bu dağları görmeye ya nasip. Allah seneye hepimizi bu dağları görmeye nasip eyler inşallah” diye konuştu. (DHA)