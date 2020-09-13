Karadeniz’in eşsiz doğa güzellikleri ziyaretçilerini şaşırtıyor

Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içerisinde yer alan Balıklıgöl muhteşem görüntüsü ile görenleri mest ediyor.

Haldizen Dağları üzerinde 2 bin 740 metre yükseklikteki Balıklı Göl, dünyanın farklı yerlerinden gelen ziyaretçilerini ağırlarken, bu sene pandemi dolayısıyla önceki yıla oranla ziyaretçi sayısında düşüş dikkat çekiyor.

TURİSTLER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR



Bölgede Yedigöller diye anılan göller arasında yer alan Balıklı Göl, özellikle Arap turistlerin ilgisini çekiyor.

Balıklı Göl, bugünlerde son ziyaretçilerini ağırlarken, turistler zor bir yolculuktan sonra karşılarına çıkan görüntüyle önce bir şaşırdıklarını, daha sonra gördükleri manzara karşısında yüzlerce kilometrelik yoldan geldiklerine değdiğini söylediler.

Balıklı Göl'de işletmecilik yapan Nurullah Alkan bu sene, önceki yıla oranla pandemi dolayısıyla ziyaretçi sayısında belirgin bir azalma yaşandığını belirterek bölgeye genelde Katar ve Kuveyt’ten gelen Arap turistlerin geldiğini söyledi. (İHA)