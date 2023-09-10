Karadeniz’in suyu soğumadı: Balıkçılığı olumsuz etkiliyor

Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerinin 5 derece üzerinde. Uzmanlar, bu durumun balıkların sürü oluşturması ve endüstriyel ava uygun hale gelebilmeleri için olumsuz bir faktör olduğunu söylüyor.

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Karadeniz’de endüstriyel balıkçılık, deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle olumsuz etkileniyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Eylül’de endüstriyel balıkçılık için av sezonu başladı. Tezgahlara da balıklar gelmeye başladı. İlk balıklar oldukları için fiyatlar biraz yüksek. Ancak bu yıl avcılığı etkileyen deniz suyu sıcaklığı. Maalesef deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor” dedi.

“İNANILMAZ FARK”

Prof. Dr. Dinçer, “Geçen yıl eylül ayında deniz suyu sıcaklığı 22,5-23 derece civarlarındaydı. Bu yıl deniz suyu sıcaklığı Karadeniz’de 30 dereceye yakın. 5 derecenin üzerinde inanılmaz bir fark var. Bu özellikle balıkların sürü oluşturması ve endüstriyel ava uygun hale gelebilmeleri için olumsuz bir faktör. Sürüler dağınık olur. Balık var olsa bile siz bunu istenilen oranda avlayamamış olursunuz. O da sanki balık azmış gibi görünebilir.”(DHA)