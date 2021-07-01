Karakaya Barajı’nda toplu balık ölümleri

Karakaya Barajı’nda binlerce alabalık ve tatlı su balıkları kıyıya vurdu. Balık ölümleri, bölge halkını tedirgin etti. Vatandaşlar, yetkililere haber verdi

İNCELEME BAŞLATILDI

İnceleme başlatan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklardan ve sudan numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

“BALIKLARI YİYEN MARTILAR DA ÖLÜYOR”

Bölgede arazisi bulunan çiftçilerden Osman Karademir, “Sabahın erken saatlerinde araziye geldiğimde ölü balıklar kıyıya vurmuştu. Martılar geliyor, balıkları yiyor ve balıkları yiyen martılar da ölüyor” dedi. (İHA)

