Karalahana, tüketebileceğiniz en sağlıklı sebzelerden biridir. Kalorisi düşüktür ve bağışıklık arttırıcı pek çok vitamin ve mineral barındırır. Folik asit bakımından zengin olduğu için özellikle bebek bekleyen anneler için vazgeçilmez bir besindir. Peki, karalahananın içinde hangi vitaminler var? Karalahananın faydaları hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Turpgiller ailesine ait olan ve özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çorbası, yemeği, salatası, dolması yapılan bu iri ve kalın yapraklı sebzenin sağlık açısından faydaları saymakla da bitmez. Bunlardan bazıları kan, kalp, beyin ve bağışıklık sistemidir. Uzmanlar tarafından bolca tüketmesini salık verdiği en faydalı besinler listesinde ilk beşe giren kara lahananın içinde hangi vitaminler var? Kara lahananın faydaları hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

KARALAHANANIN BAŞLICA FAYDALARI

– Unutkanlığa ve alzheimera karşı etkilidir.

– Kolesterolü düşürerek kalp hastalığı riskini azaltır.

– Vücutta iltihaplanmayı önler.

– İçeriğinde bulunan beta-karotenler sayesinde göz sağlığını korur, katarakt oluşumunu engeller.

– Yine içeriğindeki potasyum kan dolaşımını düzenler.

– Yüksek tansiyona ve baş ağrısına iyi gelir.

– Kadınlarda meme kanseri oluşma riskini azaltır.

– Zaralı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

– Karalahana suyu idrar söktürücüdür.

– Böbreklerde taş ve kum oluşumunu önler.

– Yine karalahana suyu mide ve bağırsak ülserine iyi gelir.

– Vücut direncini artırır.

– Kabızlığı giderir.

– Kansızlığa iyi gelir.

KARALAHANANIN İÇİNDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

100 g karalahananın besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Kalori: 49 kcal

Toplam yağ: 0,9 g

Doymuş Yağ: 0,1 g

Çoklu Doymamış Yağ: 0,3 g

Tekli Doymamış Yağ: 0,1 g

Kolesterol: 0 mg

Sodyum: 38 mg

Potasyum: 491 mg

Karbonhidrat: 9 g

Protein: 4,3 g

A Vitamini: 9.990 IU

C Vitamini: 120 mg

Kalsiyum: 150 mg

Demir: 1,5 mg

D Vitamini: 0 IU

B6 Vitamini: 0,3 mg

Kobalamin: 0 µg

Magnezyum: 47 mg