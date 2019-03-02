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Karan isminin anlamı ne? Fahriye ve Burak Özçivit çiftinin çocukların adı belli oldu!
Karan isminin anlamı ne? Fahriye ve Burak Özçivit çiftinin çocukların adı belli oldu!
Magazin dünyasının yakından takip ettiği çift, Fahriye ve Burak Özçivit'in çocuklarının adını ne koyacağı belli oldu. Burak Özçivit ile 7.5 aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen, ilk bebeklerinin adı konusunda aylardır kararsızlık yaşıyorlardı. Bebeğin adı Karan olacak, peki Karan isminin anlamı ne? İşte Karan isminin anlamı...
Yaşam 2 Mart 2019 - 15:04

Karan ismi bugünün merak edilen konularından. Karnı burnunda fotoğraflarını da hayranlarının beğenisine sunan Evcen ‘Meleğimi bekliyorum' yazılı bir paylaşımın altına ‘Karan' yazarak bebeğinin adını açıklamış oldu. Karan adının anlamı ne?

KARAN ADININ ANLAMI NE? İŞTE KARAN İSMİNİN ANLAMI…

Karan isminin anlamı, dört farklı şekilde tanımlanmıştır. Temiz, mashum, katkısız. Sözünün Eri; Yiğit. Kahraman, yürekli, karanlık.

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