Karan isminin anlamı ne? Fahriye ve Burak Özçivit çiftinin çocukların adı belli oldu!

Karan isminin anlamı ne? Fahriye ve Burak Özçivit çiftinin çocukların adı belli oldu!

Magazin dünyasının yakından takip ettiği çift, Fahriye ve Burak Özçivit'in çocuklarının adını ne koyacağı belli oldu. Burak Özçivit ile 7.5 aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen, ilk bebeklerinin adı konusunda aylardır kararsızlık yaşıyorlardı. Bebeğin adı Karan olacak, peki Karan isminin anlamı ne? İşte Karan isminin anlamı...