Karan isminin anlamı ne? Fahriye ve Burak Özçivit çiftinin çocukların adı belli oldu!
Karan ismi bugünün merak edilen konularından. Karnı burnunda fotoğraflarını da hayranlarının beğenisine sunan Evcen ‘Meleğimi bekliyorum' yazılı bir paylaşımın altına ‘Karan' yazarak bebeğinin adını açıklamış oldu. Karan adının anlamı ne?
KARAN ADININ ANLAMI NE? İŞTE KARAN İSMİNİN ANLAMI…
Karan isminin anlamı, dört farklı şekilde tanımlanmıştır. Temiz, mashum, katkısız. Sözünün Eri; Yiğit. Kahraman, yürekli, karanlık.