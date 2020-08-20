Geleneksel olarak, karanfil yağı sindirim rahatsızlıklarını hafifletmek, ağrıyı hafifletmek ve solunum yolu hastalıklarını gidermek için kullanılmıştır. Araştırmalar, karanfil yağının diş eti ve enfeksiyonların tedavisi ve hatta kanserle mücadele için faydaları olabileceğini bulmuştur. Şimdi, karanfil yağı faydaları nelerdir? Karanfil yağı neye iyi geliyor? Gelin daha yakından bakalım.

Özellikle Doğu Asya’da büyük önem taşıyan karanfilin yağı, yaprakları, saplarını ve kuru tomurcukları çeşitli sağlık amaçları için kullanılır. Hindistan ve geleneksel Çin tıbbında yaygın olarak kullanılan karanfil yağınının elde edildiği karanfil ağacı, Mersingiller familyasına aittir ve ana yurdu Endonezya'dır. Antioksidan özellikleri nedeniyle eklem ve romatizmal ağrılar dahil olmak üzere çeşitli ağrıların dindirilmesinde etkili olan karanfil yağının faydaları nelerdir? Karanfil yağı neye iyi geliyor? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

KARANFİL YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Karanfil yağının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Şiddetli baş ağrısını hafifletir.

– Ağız içinde oluşan yaralara, diş çürüklerine karşı etkilidir.

– Astım, bronşit, sinüzit, soğuk algınlığı, öksürük gibi solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.

– Balgam söktürücü etkisi vardır.

– Mide bulantısı ve kusmaya karşı etkilidir.

– Ağız kokusunu giderir.

– Stresi ve zihinsel yorgunluğu alır.

– Hafızayı güçlendiri.

– Enfeksiyon tedavisinde fayda sağlar.

– Hazımsızlığa ve ülsere iyi gelir.

– Eklem ağrılarını azaltır.

– Ödem riskini azaltır.

– Kalp damar sağlığını olumlu yönde etkiler.

– İnsülin seviyesini eşitler.

– Karaciğer yağlanmasını engeller.

– Akne ve sivilce oluşumunu azaltır.

– Uyku problemlerine iyi gelir.

– Kabızlığı önler.

– Kulak ağrılarını hafifletir.

– Kan dolaşımını hızlandırır.

– Kanı temizler.

– Cilt sarkmaları ve kırışıklıkları önler.

– Cildi nemlendirir.

– Saçlardaki kepeklenmeyi tedavi eder.

– Saçların hızlı uzamasına yardımcı olur.

ÖNEMLİ NOT: Karanfil yağını kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışmanız gerektiğini unutmayın. Karanfil yağı bazı insanlarda cilt tahrişine neden olabilir. Ayrıca, yakın zamanda ameliyat geçirmiş olanlar, peptik ülseri ve kanama bozukluğu olan kişilerin karanfil yağı kullanımından kaçınması gerekir.